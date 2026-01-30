Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open 2026 30 января

Карлос Алькарас — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open
Комментарии

Сегодня, 30 января шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым за выход в финал Australian Open – 2026. Их встреча поставлена вторым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 6:30 мск.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас – Александр Зверев в полуфинале Australian Open – 2026.

Счёт личных встреч равный — 6-6, но на харде Зверев ведёт 5-3 (но на открытом харде 3-2 в пользу Алькараса). Последний матч между ними состоялся в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати в 2025 году, и там Карлос победил со счётом 6:4, 6:3. А вот их единственный предыдущий поединок на Australian Open завершился победой Александра — 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Алькарас бьётся за место в финале АO-2026! Ещё сыграют Джокович и Синнер. LIVE!
Live
Алькарас бьётся за место в финале АO-2026! Ещё сыграют Джокович и Синнер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android