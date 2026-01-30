Карлос Алькарас — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open

Сегодня, 30 января шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым за выход в финал Australian Open – 2026. Их встреча поставлена вторым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 6:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас – Александр Зверев в полуфинале Australian Open – 2026.

Счёт личных встреч равный — 6-6, но на харде Зверев ведёт 5-3 (но на открытом харде 3-2 в пользу Алькараса). Последний матч между ними состоялся в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати в 2025 году, и там Карлос победил со счётом 6:4, 6:3. А вот их единственный предыдущий поединок на Australian Open завершился победой Александра — 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.