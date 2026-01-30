Екатерина Тупицына пробилась в полуфинал юниорского Australian Open — 2026
Российская теннисистка Екатерина Тупицына вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 в одиночном разряде среди девушек. В ночь с 29 на 30 января мск в четвертьфинальном матче Екатерина в трёх партиях оформила волевую победу над китаянкой Сунь Ксиньран (шестой посев на турнире) — 3:6, 7:5, 7:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут.
В полуфинале юниорского AO-2026 Тупицына сыграет с победительницей матча между соотечественницей Марией Макаровой и Теи Фродин из США.
