Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Тупицына — Сунь Ксиньран, результат матча 30 января 2026, счет 2:1, 1/4 финала юниорского Australian Open 2026

Екатерина Тупицына пробилась в полуфинал юниорского Australian Open — 2026
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Тупицына вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 в одиночном разряде среди девушек. В ночь с 29 на 30 января мск в четвертьфинальном матче Екатерина в трёх партиях оформила волевую победу над китаянкой Сунь Ксиньран (шестой посев на турнире) — 3:6, 7:5, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут.

В полуфинале юниорского AO-2026 Тупицына сыграет с победительницей матча между соотечественницей Марией Макаровой и Теи Фродин из США.

Материалы по теме
Екатерина Тупицына вышла в 1/4 финала юниорского AO-2026, обыграв украинку Белинску

Видео: Главные события 2026 года в теннисе

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android