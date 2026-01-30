Карлос Алькарас — Александр Зверев: Алькарас взял первый сет полуфинала AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/2 финала в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (первый посев) и третьим в рейтинге ATP немецким теннисистом Александром Зверевым (третий посев). Первая партия осталась за Алькарасом со счётом 6:4.

Решающим в этом сете стал девятый гейм на подаче Александра при счёте 4:4, который удалось забрать Карлосу.