Карлос Алькарас — Александр Зверев: Алькарас взял первый сет полуфинала AO-2026
В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/2 финала в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (первый посев) и третьим в рейтинге ATP немецким теннисистом Александром Зверевым (третий посев). Первая партия осталась за Алькарасом со счётом 6:4.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|0
|
|1
3
Александр Зверев
А. Зверев
Решающим в этом сете стал девятый гейм на подаче Александра при счёте 4:4, который удалось забрать Карлосу.
