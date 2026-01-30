Скидки
Мария Макарова — Ти Фродин, результат матча 30 января 2026, счет 0:2, 1/8 финала юниорского Australian Open 2026

Мария Макарова не смогла выйти в 1/2 финала юниорского AO-2026 в одиночном разряде
Комментарии

Российская теннисистка Мария Макарова не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 в одиночном разряде среди девушек. В ночь с 29 на 30 января мск в матче 1/4 финала Макарова (13-й посев) в двух партиях уступила американке Ти Фродин (восьмой посев) — 3:6, 0:6.

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Макарова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. Фродин выполнила семь эйсов при двух двойных ошибках и использовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных за матч.

В 1/2 финала юниорского Australian Open — 2026 Ти Фродин сыграет с российской теннисисткой Екатериной Тупицыной.

