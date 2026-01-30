Скидки
Карлос Алькарас — Александр Зверев: Карлос в сете от финала AO-2026

Карлос Алькарас — Александр Зверев: Карлос в сете от финала AO-2026
В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/2 финала в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (первый посев) и третьим в рейтинге ATP немецким теннисистом Александром Зверевым (третий посев). Вторая партия осталась за Алькарасом на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5), первый сет также выиграл Карлос — 6:4.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4
4 		6 5 3
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

По ходу партии Зверев выигрывал со счётом 5:2 и одним брейком, но Алькарас смог сравнять счёт и перевести сет в тай-брейк, на котором при счёте 5:5 выиграл два решающих розыгрыша.

В финале Australian Open — 2026 победитель матча Алькарас — Зверев сыграет с сильнейшим в противостоянии второй ракетки мира итальянца Янника Синнера и четвёртого в текущем рейтинге ATP — легендарного сербского теннисиста Новака Джоковича.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
