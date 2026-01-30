Оливия Гадеки и Джон Пирс стали победителями домашнего AO-2026 в миксте
В ночь с 29 на 30 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился финальный матч в миксте, в котором австралийской паре Оливия Гадеки / Джон Пирс противостоял французский дуэт Кристина Младенович / Мануэль Гинар. Встреча закончилась победой Гадеки и Пирса в трёх сетах — 4:6, 6:3, 10:8.
Australian Open — микст. Финал
30 января 2026, пятница. 04:10 МСК
Оливия Гадеки
Джон Пирс
О. Гадеки Д. Пирс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|1 10
|
|3
|0 8
Кристина Младенович
Мануэль Гинар
К. Младенович М. Гинар
Продолжительность матча составила 1 часа 34 минуты. Гадеки и Пирс шесть раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали три из семи брейк-пойнтов. Младенович и Гинар выполнили три эйса при четырёх двойных ошибках и использовали три брейк-пойнта из шести заработанных за матч.
