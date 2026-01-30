Скидки
Главная Теннис Новости

Гадеки / Пирс — Младенович / Гинар, результат матча 30 января 2026, счет 2:1, финал Australian Open — 2026 в миксте

Оливия Гадеки и Джон Пирс стали победителями домашнего AO-2026 в миксте
Комментарии

В ночь с 29 на 30 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился финальный матч в миксте, в котором австралийской паре Оливия Гадеки / Джон Пирс противостоял французский дуэт Кристина Младенович / Мануэль Гинар. Встреча закончилась победой Гадеки и Пирса в трёх сетах — 4:6, 6:3, 10:8.

Australian Open — микст. Финал
30 января 2026, пятница. 04:10 МСК
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
Джон Пирс
Австралия
Джон Пирс
О. Гадеки Д. Пирс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 1 10
6 		3 0 8
         
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
Мануэль Гинар
Франция
Мануэль Гинар
К. Младенович М. Гинар

Продолжительность матча составила 1 часа 34 минуты. Гадеки и Пирс шесть раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали три из семи брейк-пойнтов. Младенович и Гинар выполнили три эйса при четырёх двойных ошибках и использовали три брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

Комментарии
