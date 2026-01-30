Француженка Ефремова вышла в 1/2 финала юниорского АО-2026, где сыграет с Золотарёвой
583-я ракетка мира французская теннисистка Ксения Ефремова вышла в 1/2 финала юниорского Australian Open – 2026, обыграв в четвертьфинальном матче турнира японку Канон Сивасиро со счётом 6:3, 7:5.
Australian Open — девушки. 1/4 финала
30 января 2026, пятница. 07:45 МСК
Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. За время матча Ксения Ефремова выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести за матч. Канон Сивасиро сделала в игре один эйс, допустила четыре двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.
За право сыграть в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 Ксения Ефремова поспорит с россиянкой Верой Золотарёвой.
