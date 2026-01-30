Скидки
Ксения Ефремова — Канон Сивасиро, результат матча 30 января 2026, счет 2:0, 1/4 финала юниорского Australian Open – 2026

Француженка Ефремова вышла в 1/2 финала юниорского АО-2026, где сыграет с Золотарёвой
583-я ракетка мира французская теннисистка Ксения Ефремова вышла в 1/2 финала юниорского Australian Open – 2026, обыграв в четвертьфинальном матче турнира японку Канон Сивасиро со счётом 6:3, 7:5.

Australian Open — девушки. 1/4 финала
30 января 2026, пятница. 07:45 МСК
Канон Савасиро
Япония
Канон Савасиро
К. Савасиро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Ксения Ефремова
Франция
Ксения Ефремова
К. Ефремова

Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. За время матча Ксения Ефремова выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести за матч. Канон Сивасиро сделала в игре один эйс, допустила четыре двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

За право сыграть в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 Ксения Ефремова поспорит с россиянкой Верой Золотарёвой.

Сетка Australian Open - 2026 в юниорском разряде
Календарь Australian Open - 2026 в юниорском разряде
