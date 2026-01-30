«Все виноваты, только ты красавец». Отец Зверева — сыну во время полуфинала с Алькарасом
В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/2 финала в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и третьим в рейтинге ATP немецким теннисистом Александром Зверевым.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Остановлен
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|5
|
|6 5
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
В начале третьего сета Александр что-то недовольно высказывал своей команде, которую составляет его отец Александр Зверев-старший и брат Миша Зверев.
«Да-да, все виноваты, только ты красавец… Поменяй бокс, там тебе помогут», — сказал Зверев-старший.
Карлос Алькарас ведёт 2:0 по сетам в полуфинале со Зверевым. На момент написания новости идёт третья партия.
