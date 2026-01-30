«Все виноваты, только ты красавец». Отец Зверева — сыну во время полуфинала с Алькарасом

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/2 финала в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и третьим в рейтинге ATP немецким теннисистом Александром Зверевым.

В начале третьего сета Александр что-то недовольно высказывал своей команде, которую составляет его отец Александр Зверев-старший и брат Миша Зверев.

«Да-да, все виноваты, только ты красавец… Поменяй бокс, там тебе помогут», — сказал Зверев-старший.

Карлос Алькарас ведёт 2:0 по сетам в полуфинале со Зверевым. На момент написания новости идёт третья партия.