Карлос Алькарас вышел в финал Australian Open — 2026, обыграв Александра Зверева в 5 сетах

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале он одержал победу над немцем Александром Зверевым со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

Отметим, что Александр Зверев не смог подать на матч при счёте 5:4 в пятом сете.

Матч продолжался 5 часов 26 минут. За это время Алькарас выполнил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Зверева 17 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В финале Australian Open — 2026 Карлос Алькарас сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Янник Синнер (Италия).