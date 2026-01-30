Карлос Алькарас вышел в финал Australian Open — 2026, обыграв Александра Зверева в 5 сетах
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале он одержал победу над немцем Александром Зверевым со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.
Отметим, что Александр Зверев не смог подать на матч при счёте 5:4 в пятом сете.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 3
|6 4
|7
|
|6 5
|7 7
|7 7
|5
3
Александр Зверев
А. Зверев
Матч продолжался 5 часов 26 минут. За это время Алькарас выполнил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Зверева 17 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В финале Australian Open — 2026 Карлос Алькарас сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Янник Синнер (Италия).
