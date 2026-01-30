Алькарас взял медицинский тайм-аут из-за судорог в полуфинале AO-2026. Зверев разозлился

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/2 финала в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и третьим в рейтинге ATP немецким теннисистом Александром Зверевым.

При счёте 4:4 на своей подаче Алькарас почувствовал дискомфорт в области бедра и по окончании гейма попросил медицинский тайм-аут. Зверев посчитал, что ему делают массаж, чтобы ослабить судороги, и разозлился. В теннисе запрещено брать перерыв из-за судорог, это можно делать в случае травмы.

Фото: Кадр из трансляции

«Просто невероятно, что ему можно брать перерыв с судорогами. Это бред!» — возмутился Зверев.