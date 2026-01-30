Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас взял медицинский тайм-аут из-за судорог в полуфинале AO-2026. Зверев разозлился

Алькарас взял медицинский тайм-аут из-за судорог в полуфинале AO-2026. Зверев разозлился
Комментарии

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/2 финала в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и третьим в рейтинге ATP немецким теннисистом Александром Зверевым.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6
4 		6 5 7 7 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

При счёте 4:4 на своей подаче Алькарас почувствовал дискомфорт в области бедра и по окончании гейма попросил медицинский тайм-аут. Зверев посчитал, что ему делают массаж, чтобы ослабить судороги, и разозлился. В теннисе запрещено брать перерыв из-за судорог, это можно делать в случае травмы.

Фото: Кадр из трансляции

«Просто невероятно, что ему можно брать перерыв с судорогами. Это бред!» — возмутился Зверев.

Материалы по теме
«Все виноваты, только ты красавец». Отец Зверева — сыну во время полуфинала с Алькарасом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android