«Меня тошнит». Алькарас пожаловался команде на самочувствие во время матча со Зверевым

В эти минуты в Мельбурне проходит матча 1/2 финала Australian Open — 2026 в между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и третьим в рейтинге ATP немецким теннисистом Александром Зверевым.

По ходу третьего сета встречи Алькарас пожаловался своей команде на плохое самочувствие из-за жары.

«Меня тошнит, не знаю, может, мне нужно принять какое-то лекарство?» – сказал Алькарас.

На момент написания новости счёт в матче 2-0 по сетам в пользу Карлоса Алькараса.

Открытый чемпионат Австралии – 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.