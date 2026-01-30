Скидки
Теннис

«Меня тошнит». Алькарас пожаловался команде на самочувствие во время матча со Зверевым

«Меня тошнит». Алькарас пожаловался команде на самочувствие во время матча со Зверевым
Комментарии

В эти минуты в Мельбурне проходит матча 1/2 финала Australian Open — 2026 в между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и третьим в рейтинге ATP немецким теннисистом Александром Зверевым.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6
4 		6 5 7 7 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

По ходу третьего сета встречи Алькарас пожаловался своей команде на плохое самочувствие из-за жары.

«Меня тошнит, не знаю, может, мне нужно принять какое-то лекарство?» – сказал Алькарас.

На момент написания новости счёт в матче 2-0 по сетам в пользу Карлоса Алькараса.

Открытый чемпионат Австралии – 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.

Все новости RSS

