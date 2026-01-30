Алькарас — Зверев: немец выиграл третий сет в полуфинале Australian Open — 2026
В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/2 финала в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и третьим в рейтинге ATP немецким теннисистом Александром Зверевым.
Третий сет поединка остался за Зверевым на тай-брейке — 7:6 (7:2). Немец сократил отставание по сетам — теперь 2:1 в пользу Алькараса. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между Алькарасом и Зверевым.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 3
|6
|
|6 5
|7 7
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
Во втором полуфинале Australian Open — 2026 сыграют сербский теннисист Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.
