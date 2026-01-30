Скидки
«Просто безобразие». Курье поддержал возмущение Зверева медицинским перерывом Алькараса

«Просто безобразие». Курье поддержал возмущение Зверева медицинским перерывом Алькараса
Четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» американец Джим Курье согласился с возмущением третьей ракетки мира немца Александра Зверева по поводу медицинского тайм-аута лидера рейтинга ATP испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Australian Open — 2026. По мнению Зверева, Алькарас попросил перерыв из-за судорог, что запрещено в теннисе.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6
4 		6 5 7 7 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Это просто безобразие. Они всё испортили. Вот поэтому Зверев и разозлился», — сказал Курье.

Третий сет поединка остался за Зверевым на тай-брейке — 7:6 (7:2). Немец сократил отставание по сетам — теперь 2:1 в пользу Алькараса.

Во втором полуфинале Australian Open — 2026 сыграют сербский теннисист Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.

