«Просто безобразие». Курье поддержал возмущение Зверева медицинским перерывом Алькараса

Четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» американец Джим Курье согласился с возмущением третьей ракетки мира немца Александра Зверева по поводу медицинского тайм-аута лидера рейтинга ATP испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Australian Open — 2026. По мнению Зверева, Алькарас попросил перерыв из-за судорог, что запрещено в теннисе.

«Это просто безобразие. Они всё испортили. Вот поэтому Зверев и разозлился», — сказал Курье.

Третий сет поединка остался за Зверевым на тай-брейке — 7:6 (7:2). Немец сократил отставание по сетам — теперь 2:1 в пользу Алькараса.

Во втором полуфинале Australian Open — 2026 сыграют сербский теннисист Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.