Соболенко и Рыбакина повторили достижение Хингис и Дэвенпорт 26-летней давности

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и чемпионка Уимблдона-2022, представительница Казахстана Елена Рыбакина (пятый номер рейтинга) стали первыми теннисистками за 26 лет, которые сыграли друг с другом в финале Итогового турнира WTA, а следом вышли в финал Australian Open следующего сезона, сообщает Opta Ace.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Ранее подобное событие происходило в сезонах-1999/2000, когда в финале Итогового турнира WTA – 1999 и Открытого чемпионата Австралии – 2000 встречались швейцарка Мартина Хингис и американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт.

Напомним, в финале Итогового турнира WTA – 2025 победу со счётом 6:3, 7:6 (7:0) одержала Рыбакина.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии – 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей чемпионкой турнира является американка Мэдисон Киз.

Комментарии
