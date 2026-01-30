«Вонючка». Отец Зверева остался недоволен грязной майкой сына, которую он бросил в бокс

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/2 финала в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и третьим в рейтинге ATP немецким теннисистом Александром Зверевым.

После победного третьего сета на тай-брейке (7:6 (7:3)), Зверев подошёл к своему боксу, чтобы взять чистую майку. Грязную он бросил в сторону своей команды, чему возмутился его отец Александр Зверев-старший.

«Майку? (Зверев бросает грязную майку в бокс.) Ну она мне зачем нужна-то мокрая? Вонючка», — прокомментировал Зверев-старший.