Алькарас — Зверев: немец вывел в пятый сет полуфинал Australian Open — 2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/2 финала в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и третьим в рейтинге ATP немецким теннисистом Александром Зверевым.

Четвёртый сет поединка остался за Зверевым на тай-брейке — 7:6 (7:4). Немец отыгрался с 0:2 по партиям и сравнялся с испанцем по сетам — 2:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между Алькарасом и Зверевым.

Во втором полуфинале Australian Open — 2026 сыграют сербский теннисист Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.