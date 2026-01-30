«Всё время находишься в напряжении». Пегула — о матче с Рыбакиной на АО-2026

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула оценила уровень игры, который продемонстрировала представительница Казахстана Елена Рыбакина в полуфинальном матче Australian Open – 2026.

«С ней всегда очень тяжело играть. Она такая спокойная, практически ничего не показывает, и иногда это очень сложно. Ты не понимаешь, расстроена она, воодушевлена или что вообще происходит. Думаю, в современном теннисе это играет огромную роль. У тебя просто нет энергии, от которой можно оттолкнуться, и, мне кажется, это её главное оружие.

Если честно, в полуфинале она подавала не лучшим образом. Процент первой подачи был чуть ниже обычного. Но при этом с ней всегда невероятно трудно, потому что ты знаешь: в любой момент она может выдать пару эйсов.

В концовке тай-брейка она как раз так и сделала — несколько мощных подач. То, как она постоянно держит тебя в напряжении своей подачей — одно из её сильнейших качеств. И не только это — она ещё и отлично принимает. Во время нашей встречи она очень хорошо принимала и делала брейки даже тогда, когда мне казалось, что я хорошо подаю.

Сочетание этих двух факторов делает её крайне неудобной соперницей: она оказывает давление на приёме, а затем ты понимаешь, что если твою подачу взяли, то теперь тебе самой нужно сделать брейк, а с ней это сделать невероятно сложно.

Ты всё время находишься в напряжении, потому что даже если тебе удалось взять её подачу, это не значит, что дальше ты спокойно возьмёшь следующие геймы. Она не тот игрок, против которого можно рассчитывать на лёгкие очки. Наоборот, чаще всего после брейка она начинает принимать ещё лучше, и ты думаешь: «Боже, теперь мне снова нужно брать её подачу», а это практически невозможно», – сказала Пегула на пресс-конференции после полуфинального матча.