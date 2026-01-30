Пегула поделилась ожиданиями от финала АО-2026 между Соболенко и Рыбакиной

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поделилась своими ожиданиями от предстоящего финала Australian Open – 2026, в котором встретятся первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина (пятый номер рейтинга).

«Мы уже видели, как Рыбакина не так давно обыгрывала Арину, и я считаю, что, когда она здорова и уверена в себе, она — одна из лучших теннисисток в мире. Сейчас кажется, что именно так и есть. Да, финал будет очень интересным», – сказала Пегула на пресс-конференции в Мельбурне.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии – 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей чемпионкой турнира является американская теннисистка Мэдисон Киз.