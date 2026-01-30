Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пегула поделилась ожиданиями от финала АО-2026 между Соболенко и Рыбакиной

Пегула поделилась ожиданиями от финала АО-2026 между Соболенко и Рыбакиной
Комментарии

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поделилась своими ожиданиями от предстоящего финала Australian Open – 2026, в котором встретятся первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина (пятый номер рейтинга).

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Мы уже видели, как Рыбакина не так давно обыгрывала Арину, и я считаю, что, когда она здорова и уверена в себе, она — одна из лучших теннисисток в мире. Сейчас кажется, что именно так и есть. Да, финал будет очень интересным», – сказала Пегула на пресс-конференции в Мельбурне.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии – 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей чемпионкой турнира является американская теннисистка Мэдисон Киз.

Материалы по теме
Алькарас потерял 2 сета в полуфинале АO — 2:2! У испанца проблемы с ногами. LIVE!
Live
Алькарас потерял 2 сета в полуфинале АO — 2:2! У испанца проблемы с ногами. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android