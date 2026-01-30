Скидки
Теннис

«Никогда таким не видишь его против Синнера». Турсунов — об Алькарасе в полуфинале AO-2026

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о полуфинале Australian Open — 2026 между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и третьим в рейтинге ATP немецким теннисистом Александром Зверевым. Зверев отыгрался с 0:2 по партиям и вывел матч в пятый сет.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 2
4 		6 5 7 7 7 7 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«И лицо Карлоса сразу после проигрыша тай-брейка, как будто потерянный. Нечасто такое видишь у него. Вот никогда таким не видишь его против Синнера. Море ошибок в тай-брейке при том, что Саня изрядно напорол, подавая при 2:1. С такой статистикой и доползти до тай-брейка. Саня, конечно, гуманен!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

