«Когда, как не сейчас, Саше выходить в финал?» Чакветадзе — о матче Алькараса и Зверева

Бывшая пятая ракетка мира российская теннисистка Анна Чакветадзе прокомментировала ход полуфинального матча Australian Open – 2026 между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым.

«Что-то невероятное происходит в матче Алькарас – Зверев. Судороги у Алькараса, он брал медицинский перерыв. Саша нервничал, ругался с командой. Можно сказать, на полупрямых ногах играл Алькарас некоторые геймы. Ему становилось то лучше, то хуже. Но что в итоге? В итоге тай-брейки — и впереди нас ждёт решающий сет. Что думаете, друзья? Сможет ли восстановиться Алькарас? Ну а когда, как не сейчас, выигрывать Саше Звереву? Когда, как не сейчас, выходить в финал?» – сказала Чакветадзе в записи, опубликованной в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».