«Когда, как не сейчас, Саше выходить в финал?» Чакветадзе — о матче Алькараса и Зверева

Бывшая пятая ракетка мира российская теннисистка Анна Чакветадзе прокомментировала ход полуфинального матча Australian Open – 2026 между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 2
4 		6 5 7 7 7 7 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Что-то невероятное происходит в матче Алькарас – Зверев. Судороги у Алькараса, он брал медицинский перерыв. Саша нервничал, ругался с командой. Можно сказать, на полупрямых ногах играл Алькарас некоторые геймы. Ему становилось то лучше, то хуже. Но что в итоге? В итоге тай-брейки — и впереди нас ждёт решающий сет. Что думаете, друзья? Сможет ли восстановиться Алькарас? Ну а когда, как не сейчас, выигрывать Саше Звереву? Когда, как не сейчас, выходить в финал?» – сказала Чакветадзе в записи, опубликованной в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

Алькарас потерял 2 сета в полуфинале АO — 2:2! У испанца проблемы с ногами. LIVE!
Live
Алькарас потерял 2 сета в полуфинале АO — 2:2! У испанца проблемы с ногами. LIVE!
