Алькарас и Зверев проводят самую продолжительную встречу на Аustralian Open — 2026
В эти минуты в Мельбурне проходит матч 1/2 финала Australian Open — 2026 между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и немецким теннисистом Александром Зверевым (третий номер рейтинга). Встреча уже стала самой продолжительной по времени на турнире этого года.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 3
|6 4
|7
|
|6 5
|7 7
|7 7
|5
3
Александр Зверев
А. Зверев
К моменту написания новости встреча между Алькарасом и Зверевым продолжается 4 часа 54 минуты. Счёт по сетам 2-2, немец ведёт в пятой партии 4:3.
Открытый чемпионат Австралии – 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлого года был сильнее Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
