Алькарас и Зверев проводят самую продолжительную встречу на Аustralian Open — 2026

В эти минуты в Мельбурне проходит матч 1/2 финала Australian Open — 2026 между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и немецким теннисистом Александром Зверевым (третий номер рейтинга). Встреча уже стала самой продолжительной по времени на турнире этого года.

К моменту написания новости встреча между Алькарасом и Зверевым продолжается 4 часа 54 минуты. Счёт по сетам 2-2, немец ведёт в пятой партии 4:3.

Открытый чемпионат Австралии – 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлого года был сильнее Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.