Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас и Зверев проводят самую продолжительную встречу на Аustralian Open — 2026

Алькарас и Зверев проводят самую продолжительную встречу на Аustralian Open — 2026
Комментарии

В эти минуты в Мельбурне проходит матч 1/2 финала Australian Open — 2026 между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и немецким теннисистом Александром Зверевым (третий номер рейтинга). Встреча уже стала самой продолжительной по времени на турнире этого года.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 7
4 		6 5 7 7 7 7 5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

К моменту написания новости встреча между Алькарасом и Зверевым продолжается 4 часа 54 минуты. Счёт по сетам 2-2, немец ведёт в пятой партии 4:3.

Открытый чемпионат Австралии – 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлого года был сильнее Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Материалы по теме
Алькарас — в финале АO! Испанец справился с соперником и проблемой с ногами. LIVE!
Live
Алькарас — в финале АO! Испанец справился с соперником и проблемой с ногами. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android