«Кто верит, что Зверев справится с демонами?!» Турсунов — о полуфинале AO с Алькарасом

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о полуфинале Australian Open — 2026 между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и третьим в рейтинге ATP немецким теннисистом Александром Зверевым. Зверев отыгрался с 0:2 по партиям и вывел матч в пятый сет, в котором ведёт с брейком.

«Ну что, кто верит, что Саша справится с демонами?! Не весь матч смотрел, но сейчас Карлос явно не в своей тарелке. Играет очень рвано. То блеск, то треск. Саня вырез даёт за счёт подач в трудных ситуациях. И что интересно, зачастую за счёт агрессивных вторых….» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.