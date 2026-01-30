Скидки
Теннис

«Кто верит, что Зверев справится с демонами?!» Турсунов — о полуфинале AO с Алькарасом

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о полуфинале Australian Open — 2026 между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и третьим в рейтинге ATP немецким теннисистом Александром Зверевым. Зверев отыгрался с 0:2 по партиям и вывел матч в пятый сет, в котором ведёт с брейком.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 7
4 		6 5 7 7 7 7 5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Ну что, кто верит, что Саша справится с демонами?! Не весь матч смотрел, но сейчас Карлос явно не в своей тарелке. Играет очень рвано. То блеск, то треск. Саня вырез даёт за счёт подач в трудных ситуациях. И что интересно, зачастую за счёт агрессивных вторых….» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

