«Оно её раззадорило». Дэвенпорт — о предупреждении Соболенко в матче со Свитолиной

Комментарии

Победительница шести турниров «Большого шлема» американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт высказалась о ситуации, которая возникла во время полуфинального матча Australian Open – 2026 между белоруской Ариной Соболенко и украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, в результате которой у белоруски забрали очко в гейме.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Она делала и вещи похуже, которые вообще не наказывались.

Я думаю, что в нормальной ситуации игроку сначала должны сделать мягкое предупреждение. Мол, слушай, ты можешь издавать звук в момент удара. Но сейчас кажется, что стоны продолжаются уже после того, как мяч пересёк сетку и оказался на ракетке соперника. Этого быть не должно, и это можно чётко обозначить. В тот момент это звучало не так уж громко.

Это был какой-то прерывистый стон, однако, если уж судьи собираются это контролировать — отлично, тогда игрока нужно заранее предупредить: «Слушай, можешь стонать, но только в момент удара». И мне кажется, это сообщение не было достаточно чётко донесено до Соболенко, зато оно её раззадорило», – сказала Дэвенпорт в эфире Tennis Channel.

