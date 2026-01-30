«Оно её раззадорило». Дэвенпорт — о предупреждении Соболенко в матче со Свитолиной

Победительница шести турниров «Большого шлема» американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт высказалась о ситуации, которая возникла во время полуфинального матча Australian Open – 2026 между белоруской Ариной Соболенко и украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, в результате которой у белоруски забрали очко в гейме.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
«Она делала и вещи похуже, которые вообще не наказывались.
Я думаю, что в нормальной ситуации игроку сначала должны сделать мягкое предупреждение. Мол, слушай, ты можешь издавать звук в момент удара. Но сейчас кажется, что стоны продолжаются уже после того, как мяч пересёк сетку и оказался на ракетке соперника. Этого быть не должно, и это можно чётко обозначить. В тот момент это звучало не так уж громко.
Это был какой-то прерывистый стон, однако, если уж судьи собираются это контролировать — отлично, тогда игрока нужно заранее предупредить: «Слушай, можешь стонать, но только в момент удара». И мне кажется, это сообщение не было достаточно чётко донесено до Соболенко, зато оно её раззадорило», – сказала Дэвенпорт в эфире Tennis Channel.
- 30 января 2026
-
16:55
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
16:05
-
15:57
-
15:47
-
15:43
-
15:34
-
15:26
-
14:49
-
14:40
-
14:28
-
14:23
-
14:15
-
14:12
-
14:01
-
13:44
-
13:37
-
13:29
-
13:13
-
13:09
-
12:56
-
12:40
-
12:15
-
11:46
-
11:45
-
11:16
-
11:11
-
11:06
-
11:02
-
10:55
-
10:48
-
10:33
-
10:22