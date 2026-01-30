Алькарас — самый молодой игрок в Открытой эре, вышедший в финал на всех ТБШ

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым теннисистом в Открытой эре, которому удалось выйти в финал на всех турнирах «Большого шлема», сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Ранее Алькарас в 1/2 финала Australian Open – 2026 обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

Алькарас добился этого результата в возрасте 22 лет 258 дней. На втором месте в данном статистическом показателе идёт американский теннисист Джим Курье (22 года 308 дней), на третьем – итальянец Янник Синнер (23 года 318 дней), на четвёртой позиции испанец Рафаэль Надаль (24 года 88 дней). Замыкает пятёрку самых молодых участников всех четырёх финалов турниров «Большого шлема» американец Андре Агасси (24 года 264 дня).

За титул на Открытом чемпионате Австралии – 2026 Карлос Алькарас поспорит с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.