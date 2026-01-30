Скидки
Фото: Алькарас упал на корт после победы в пятичасовом полуфинале AO со Зверевым

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас эмоционально отпраздновал победу в полуфинале Australian Open — 2026. Он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5. Матч продолжался 5 часов 27 минут и стал самым долгим на турнире 2026 года.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 7
4 		6 5 7 7 7 7 5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

После матчбола Алькарас упал на корт. Испанцу удалось отыграть подачу на матч, Карлос взял четыре последних гейма со счёта 3:5.

В финале Открытого чемпионата Австралии — 2026 Карлос Алькарас сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Янник Синнер (Италия).

