Фото: Алькарас упал на корт после победы в пятичасовом полуфинале AO со Зверевым

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас эмоционально отпраздновал победу в полуфинале Australian Open — 2026. Он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5. Матч продолжался 5 часов 27 минут и стал самым долгим на турнире 2026 года.

После матчбола Алькарас упал на корт. Испанцу удалось отыграть подачу на матч, Карлос взял четыре последних гейма со счёта 3:5.

В финале Открытого чемпионата Австралии — 2026 Карлос Алькарас сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Янник Синнер (Италия).