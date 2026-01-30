Турсунов: надеюсь, Зверев увидит в поражении от Алькараса что-то положительное

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о поражении немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open — 2026 от испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7). Зверев не подал на матч в пятом сете.

«В лучших молодежных традициях комментирования. Все мы такие смелые за микрофоном на кухне!!!

А Саня всё равно молодец. Знаю, что в очередной раз обосрался! Знаю, что все мы это знали, но!!! Всё равно боролся, и в первую очередь с самим собой. Карлитос начудил на куче брейк-пойнтов, и Саня долго чудом выезжал на подаче, но сдвиги есть. Понятно, что минимальные, и, возможно, слишком поздно, но всё равно молодец, что поднимается после падения. У всех на виду, без фильтров и в соплях, но по другому характер не воспитаешь. Надеюсь, что он увидит в этом поражении что-то положительное, а не только упущенную возможность», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.