Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас объяснил, как смог победить Зверева в полуфинале Australian Open — 2026

Карлос Алькарас объяснил, как смог победить Зверева в полуфинале Australian Open — 2026
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал тяжёлую победу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026 над немцем Александром Зверевым (6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5). Матч продолжался 5 часов 27 минут.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 7
4 		6 5 7 7 7 7 5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Верить, не прекращать верить. Всегда говорю, что надо верить в себя, как бы тебе ни было трудно. Верить всегда. Мне было тяжело в середине третьего сета. Физически это был один из самых затратных матчей в моей короткой карьере. Но я уже бывал в таких матчах и знал, что должен делать. Что надо вкладывать всю душу в игру.

Думаю, мне это удалось, я бился до последнего мяча. Я знал, что у меня будут шансы, сохранял терпение в пятом сете. Очень горжусь своей подачей и тем, как вернулся в игру в пятом сете», — сказал Алькарас в послематчевом интервью.

Материалы по теме
Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в финал Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android