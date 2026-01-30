Карлос Алькарас объяснил, как смог победить Зверева в полуфинале Australian Open — 2026

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал тяжёлую победу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026 над немцем Александром Зверевым (6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5). Матч продолжался 5 часов 27 минут.

«Верить, не прекращать верить. Всегда говорю, что надо верить в себя, как бы тебе ни было трудно. Верить всегда. Мне было тяжело в середине третьего сета. Физически это был один из самых затратных матчей в моей короткой карьере. Но я уже бывал в таких матчах и знал, что должен делать. Что надо вкладывать всю душу в игру.

Думаю, мне это удалось, я бился до последнего мяча. Я знал, что у меня будут шансы, сохранял терпение в пятом сете. Очень горжусь своей подачей и тем, как вернулся в игру в пятом сете», — сказал Алькарас в послематчевом интервью.