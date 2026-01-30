Карлос Алькарас объяснил, как смог победить Зверева в полуфинале Australian Open — 2026

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал тяжёлую победу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026 над немцем Александром Зверевым (6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5). Матч продолжался 5 часов 27 минут.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 3
|6 4
|7
|
|6 5
|7 7
|7 7
|5
«Верить, не прекращать верить. Всегда говорю, что надо верить в себя, как бы тебе ни было трудно. Верить всегда. Мне было тяжело в середине третьего сета. Физически это был один из самых затратных матчей в моей короткой карьере. Но я уже бывал в таких матчах и знал, что должен делать. Что надо вкладывать всю душу в игру.
Думаю, мне это удалось, я бился до последнего мяча. Я знал, что у меня будут шансы, сохранял терпение в пятом сете. Очень горжусь своей подачей и тем, как вернулся в игру в пятом сете», — сказал Алькарас в послематчевом интервью.
- 30 января 2026
-
13:44
-
13:37
-
13:29
-
13:13
-
13:09
-
12:56
-
12:40
-
12:15
-
11:46
-
11:45
-
11:16
-
11:11
-
11:06
-
11:02
-
10:55
-
10:48
-
10:33
-
10:22
-
10:11
-
09:53
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:22
-
09:18
-
09:12
-
08:47
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:34
-
07:03
-
05:31
-
02:30
-
00:05