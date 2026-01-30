Алькарас стал самым молодым игроком, вышедшим в четыре финала ТБШ подряд

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым теннисистом в Открытой эре, которому удалось выйти в четыре и более финалов подряд на турнирах «Большого шлема», сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Это произошло после того как испанец одержал победу в матче 1/2 финала Australian Open – 2026 над немецким теннисистом Александром Зверевым со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

Алькарас добился этого результата в возрасте 22 лет 258 дней. Ранее лидером в этом показателе был итальянец Янник Синнер (23 года 318 дней).

За титул на Открытом чемпионате Австралии – 2026 Карлос Алькарас поспорит с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.