«Долго стремился». Алькарас оценил первый в карьере выход в финал на Australian Open
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в дебютный финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале он одержал победу над немцем Александром Зверевым (6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5).
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 3
|6 4
|7
|
|6 5
|7 7
|7 7
|5
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Очень рад сыграть свой первый финал в Мельбурне. Я очень долго к этому стремился, очень старался получить возможность побороться за титул. Думаю, турнир пока складывается отлично, и мой уровень значительно повышается.
Хочу сказать, что не смог бы сейчас давать это интервью без болельщиков. Было здорово играть перед вами всеми. То, как вы болели за меня в матче… Я очень благодарен за вашу поддержку», — сказал Алькарас в послематчевом интервью.
