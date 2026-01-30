Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Долго стремился». Алькарас оценил первый в карьере выход в финал на Australian Open

«Долго стремился». Алькарас оценил первый в карьере выход в финал на Australian Open
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в дебютный финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале он одержал победу над немцем Александром Зверевым (6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5).

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 7
4 		6 5 7 7 7 7 5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Очень рад сыграть свой первый финал в Мельбурне. Я очень долго к этому стремился, очень старался получить возможность побороться за титул. Думаю, турнир пока складывается отлично, и мой уровень значительно повышается.

Хочу сказать, что не смог бы сейчас давать это интервью без болельщиков. Было здорово играть перед вами всеми. То, как вы болели за меня в матче… Я очень благодарен за вашу поддержку», — сказал Алькарас в послематчевом интервью.

Материалы по теме
Карлос Алькарас объяснил, как смог победить Зверева в полуфинале Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android