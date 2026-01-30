«Долго стремился». Алькарас оценил первый в карьере выход в финал на Australian Open

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в дебютный финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале он одержал победу над немцем Александром Зверевым (6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5).

«Очень рад сыграть свой первый финал в Мельбурне. Я очень долго к этому стремился, очень старался получить возможность побороться за титул. Думаю, турнир пока складывается отлично, и мой уровень значительно повышается.

Хочу сказать, что не смог бы сейчас давать это интервью без болельщиков. Было здорово играть перед вами всеми. То, как вы болели за меня в матче… Я очень благодарен за вашу поддержку», — сказал Алькарас в послематчевом интервью.