Главная Теннис Новости

Джокович — Синнер: итальянец уверенно выиграл первый сет в полуфинале Australian Open

Джокович — Синнер: итальянец уверенно выиграл первый сет в полуфинале Australian Open
Комментарии

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/2 финала в мужском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и вторым в рейтинге ATP итальянским теннисистом Янником Синнером.

Первый сет поединка остался за Синнером со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между Джоковичем и Синнером.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 3
6 		3 4
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Счёт личных встреч — 6-4 в пользу Синнера (4-1 на харде). Джокович выиграл первые три матча теннисистов, последние пять остались за итальянцем, в том числе в прошлогодних полуфиналах «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

