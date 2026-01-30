Скидки
Теннис

Зверев объяснил своё недовольство по поводу медицинского перерыва Алькараса на AO-2026

Зверев объяснил своё недовольство по поводу медицинского перерыва Алькараса на AO-2026
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос по поводу своего раздражения медицинским тайм-аутом испанца Карлоса Алькараса из-за судорог в третьем сете полуфинала Australian Open — 2026.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 7
4 		6 5 7 7 7 7 5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

— У него были судороги. Обычно нельзя брать медицинский перерыв из-за судорог. Но что я могу сделать? Это не моё решение. Мне это не понравилось, но это не моё решение.

— Мы слышали, как вы что-то говорили по-немецки, когда он брал медицинский перерыв… что вы говорили?
— Я просто сказал, что это полный бред.

— О том, что у них (Синнера и Алькараса) есть протекция?
— Это было 17 часов назад. Я точно не помню. Уверен, у кого-то есть видео, вы можете проверить. Но, честно говоря, я не хочу сейчас об этом говорить. Я думаю, мы показали одну из лучших битв, которые когда-либо были в Австралии. Та тема не заслуживает обсуждения, — сказал Зверев на пресс-конференции.

Фото
Алькарас взял медицинский тайм-аут из-за судорог в полуфинале AO-2026. Зверев разозлился
