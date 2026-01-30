Зверев назвал самым тяжёлым матчем в карьере поражение от Алькараса в полуфинале AO

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своих эмоциях после поражения от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Australian Open — 2026 (4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7). Зверев не подал на матч в пятом сете.
— Невероятная битва. К сожалению, итог не в мою пользу, но я выложился без остатка. Даже при 5:4, обычно подача меня больше выручает, но я уже не мог толкать ноги вверх. Так бывает, это жизнь. Двигаемся дальше.
— Остались сожаления от матча?
— Второй сет я должен был забирать, тем более подавал на сет, но провёл плохой гейм. Забавно, но по пятому сету нет особых сожалений, потому что там я уже просто держался из последних сил. Но второй сет… Если бы счёт стал 1:1, а в третьем у него начались судороги, это, вероятно, стало бы решающим.
— Это самый тяжёлый матч в вашей карьере?
— Пожалуй, да, — сказал Зверев на пресс-конференции.
