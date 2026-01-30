Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матч Алькараса и Зверева вошёл в топ-3 по продолжительности в истории Australian Open

Матч Алькараса и Зверева вошёл в топ-3 по продолжительности в истории Australian Open
Комментарии

Полуфинальный матч Australian Open – 2026 между шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым стал третьим по продолжительности в истории проведения турнира. Встреча завершилась победой Алькараса со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 7
4 		6 5 7 7 7 7 5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч между Алькарасом и Зверевым продолжался 5 часов 27 минут. Самой продолжительной встречей Australian Open является финал турнира 2012 года между Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем (5 часов 53 минуты). На втором месте матч второго круга Australian Open – 2023 между британцем Энди Марреем и австралийцем Танаси Коккинакисом, который продолжался 5 часов 45 минут. Также среди лидеров по данному показателю находится финал Australian Open – 2022 между россиянином Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем (5 часов 24 минуты).

В финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.

Материалы по теме
Джокович взял сет у Синнера на АO — 1:1! Алькарас одержал героическую победу. LIVE!
Live
Джокович взял сет у Синнера на АO — 1:1! Алькарас одержал героическую победу. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android