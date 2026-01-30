Матч Алькараса и Зверева вошёл в топ-3 по продолжительности в истории Australian Open

Полуфинальный матч Australian Open – 2026 между шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым стал третьим по продолжительности в истории проведения турнира. Встреча завершилась победой Алькараса со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

Матч между Алькарасом и Зверевым продолжался 5 часов 27 минут. Самой продолжительной встречей Australian Open является финал турнира 2012 года между Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем (5 часов 53 минуты). На втором месте матч второго круга Australian Open – 2023 между британцем Энди Марреем и австралийцем Танаси Коккинакисом, который продолжался 5 часов 45 минут. Также среди лидеров по данному показателю находится финал Australian Open – 2022 между россиянином Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем (5 часов 24 минуты).

В финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.