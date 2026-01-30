Скидки
Джокович обойдёт Зверева в рейтинге ATP и станет третьей ракеткой мира после AO-2026

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поднимется на третью строчку рейтинга ATP после вылета немца Александра Зверева с Australian Open — 2026 на стадии полуфинала. Зверев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу (4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7).

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 7
4 		6 5 7 7 7 7 5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Александр Зверев потеряет 500 рейтинговых очков после того, как не смог повторить свой прошлогодний результат — финал. В 2025 году Джокович проиграл Звереву в полуфинале.

Испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер останутся первой и второй ракетками мира вне зависимости от результата финала.

На момент написания новости Новак Джокович проводит полуфинал против Янника Синнера. Первый сет остался за Синнером, во второй партии Джокович ведёт с брейком.

