Джокович обойдёт Зверева в рейтинге ATP и станет третьей ракеткой мира после AO-2026

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поднимется на третью строчку рейтинга ATP после вылета немца Александра Зверева с Australian Open — 2026 на стадии полуфинала. Зверев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу (4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7).
Александр Зверев потеряет 500 рейтинговых очков после того, как не смог повторить свой прошлогодний результат — финал. В 2025 году Джокович проиграл Звереву в полуфинале.
Испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер останутся первой и второй ракетками мира вне зависимости от результата финала.
На момент написания новости Новак Джокович проводит полуфинал против Янника Синнера. Первый сет остался за Синнером, во второй партии Джокович ведёт с брейком.
