Новак Джокович — Янник Синнер: серб взял второй сет в полуфинале Australian Open — 2026
Поделиться
В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/2 финала в мужском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и вторым в рейтинге ATP итальянским теннисистом Янником Синнером.
Второй сет поединка остался за Джоковичем со счётом 6:3, первый взял Синнер с аналогичным счётом. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между Джоковичем и Синнером.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
4
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|
|3
|4
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Счёт личных встреч — 6-4 в пользу Синнера (4-1 на харде). Джокович выиграл первые три матча теннисистов, последние пять остались за итальянцем, в том числе в прошлогодних полуфиналах «Ролан Гаррос» и Уимблдона.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 января 2026
-
15:26
-
14:49
-
14:40
-
14:28
-
14:23
-
14:15
-
14:12
-
14:01
-
13:44
-
13:37
-
13:29
-
13:13
-
13:09
-
12:56
-
12:40
-
12:15
-
11:46
-
11:45
-
11:16
-
11:11
-
11:06
-
11:02
-
10:55
-
10:48
-
10:33
-
10:22
-
10:11
-
09:53
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:22
-
09:18
-
09:12
-
08:47