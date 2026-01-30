«Один из самых тяжёлых матчей в карьере». Алькарас — о победе над Зверевым

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ощущениями после победы в полуфинальном матче Australian Open – 2026 с немцем Александром Зверевым. Встреча продолжалась более пяти часов и завершилась в пользу Алькараса со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

«Это был один из самых, если не самый, тяжёлых матчей, которые я когда-либо играл в своей карьере. Думаю, физически мы сегодня довели друг друга до предела — буквально выжали из своих тел всё. Уровень игры на протяжении пятого сета был очень-очень высоким.

Поэтому я невероятно рад победе, рад, что смог вернуться в матч и выиграть его. И да, я бы поставил эту встречу на одно из самых высоких мест среди лучших матчей, которые я когда-либо выигрывал», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.