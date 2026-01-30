Скидки
Новак Джокович выиграл сет у Янника Синнера впервые с 2023 года

Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович взял партию у второй ракетки мира итальянца Янника Синнера впервые с 2023 года. В эти минуты Джокович и Синнер играют в полуфинале Australian Open — 2026, серб выиграл второй сет (6:3).

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 4
6 		3 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В последний раз Джокович брал сет у Синнера в полуфинале Кубка Дэвиса — 2023. Тогда Янник победил со счётом 6:2, 2:6, 7:5 и отыграл три матчбола. После этого Синнер ещё четыре раза подряд обыграл Джоковича без потери сета, в том числе в прошлогодних полуфиналах «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Первым финалистом AO-2026 стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший немца Александра Зверева (6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5).

