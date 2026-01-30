Новак Джокович выиграл сет у Янника Синнера впервые с 2023 года

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович взял партию у второй ракетки мира итальянца Янника Синнера впервые с 2023 года. В эти минуты Джокович и Синнер играют в полуфинале Australian Open — 2026, серб выиграл второй сет (6:3).

В последний раз Джокович брал сет у Синнера в полуфинале Кубка Дэвиса — 2023. Тогда Янник победил со счётом 6:2, 2:6, 7:5 и отыграл три матчбола. После этого Синнер ещё четыре раза подряд обыграл Джоковича без потери сета, в том числе в прошлогодних полуфиналах «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Первым финалистом AO-2026 стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший немца Александра Зверева (6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5).