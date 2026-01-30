Джокович — Синнер: итальянец выиграл третий сет в полуфинале Australian Open — 2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/2 финала в мужском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и вторым в рейтинге ATP итальянским теннисистом Янником Синнером.

Третий сет поединка остался за Синнером со счётом 6:4, первый взял Синнер, второй — Джокович (оба 6:3). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между Джоковичем и Синнером.

Счёт личных встреч — 6-4 в пользу Синнера (4-1 на харде). Джокович выиграл первые три матча теннисистов, последние пять остались за итальянцем, в том числе в прошлогодних полуфиналах «Ролан Гаррос» и Уимблдона.