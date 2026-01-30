Виландер: если ты Джокович, то должен выходить и действовать максимально агрессивно

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился ожиданиями от игры сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинальном матче Australian Open – 2026 с итальянцем Янником Синнером.
«Я думаю, для Джоковича сейчас главное — выйти на корт и понять, что он играет на таком уровне, на котором способен конкурировать с Янником. Меня немного беспокоят условия, потому что здесь становится прохладнее, а чем прохладнее, тем медленнее теннисный мяч летит по воздуху. Но Янник Синнер бьёт по мячу настолько сильно, что способен пробивать корт.
Так что главный вопрос в том, бьёт ли Новак сейчас достаточно хорошо, чтобы тоже пробивать корт. Вот это и будет ключевым моментом. Но, думаю, публика будет на стороне Новака — он андердог. С психологической точки зрения Новак понимает, как ему нужно играть. Если ты Новак, то ты должен выходить и действовать максимально агрессивно. Нужно идти вперёд с форхенда и надеяться, что подача будет одной из лучших в твоей жизни», – сказал Виландер в эфире Eurosport.
