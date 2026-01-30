Скидки
Теннис

Виландер: если ты Джокович, то должен выходить и действовать максимально агрессивно

Виландер: если ты Джокович, то должен выходить и действовать максимально агрессивно
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился ожиданиями от игры сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинальном матче Australian Open – 2026 с итальянцем Янником Синнером.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 2
6 		3 6 4 3
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Я думаю, для Джоковича сейчас главное — выйти на корт и понять, что он играет на таком уровне, на котором способен конкурировать с Янником. Меня немного беспокоят условия, потому что здесь становится прохладнее, а чем прохладнее, тем медленнее теннисный мяч летит по воздуху. Но Янник Синнер бьёт по мячу настолько сильно, что способен пробивать корт.

Так что главный вопрос в том, бьёт ли Новак сейчас достаточно хорошо, чтобы тоже пробивать корт. Вот это и будет ключевым моментом. Но, думаю, публика будет на стороне Новака — он андердог. С психологической точки зрения Новак понимает, как ему нужно играть. Если ты Новак, то ты должен выходить и действовать максимально агрессивно. Нужно идти вперёд с форхенда и надеяться, что подача будет одной из лучших в твоей жизни», – сказал Виландер в эфире Eurosport.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

