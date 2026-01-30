«Сумасшедшая битва». Алькарас опубликовал пост после тяжёлой победы над Зверевым на АО

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост после победы в полуфинале Australian Open – 2026 над немцем Александром Зверевым. Встреча продолжалась более пяти часов и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.
«Это была огромная, сумасшедшая битва и невероятно тяжёлый матч — столько взлётов и падений! Это один из самых сложных поединков в моей карьере! Счастлив, что продолжал верить в себя и вышел в финал! Передаю слова уважения Александру Звереву за этот матч — было удовольствием разделить его с тобой», – написал Алькарас в социальной сети.
За чемпионский титул Открытого чемпионата Австралии – 2026 Карлос Алькарас поборется с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.
