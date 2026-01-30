Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Сумасшедшая битва». Алькарас опубликовал пост после тяжёлой победы над Зверевым на АО

«Сумасшедшая битва». Алькарас опубликовал пост после тяжёлой победы над Зверевым на АО
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост после победы в полуфинале Australian Open – 2026 над немцем Александром Зверевым. Встреча продолжалась более пяти часов и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 7
4 		6 5 7 7 7 7 5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Это была огромная, сумасшедшая битва и невероятно тяжёлый матч — столько взлётов и падений! Это один из самых сложных поединков в моей карьере! Счастлив, что продолжал верить в себя и вышел в финал! Передаю слова уважения Александру Звереву за этот матч — было удовольствием разделить его с тобой», – написал Алькарас в социальной сети.

За чемпионский титул Открытого чемпионата Австралии – 2026 Карлос Алькарас поборется с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.

Материалы по теме
Грандиозная битва на Australian Open! Алькарас пережил драму и впервые сыграет в финале
Грандиозная битва на Australian Open! Алькарас пережил драму и впервые сыграет в финале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android