«Выиграл, пройдя через все круги ада». Кузнецова — о победе Алькараса над Зверевым на AO

«Выиграл, пройдя через все круги ада». Кузнецова — о победе Алькараса над Зверевым на AO
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Australian Open — 2026 над немцем Александром Зверевым (6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5).

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 7
4 		6 5 7 7 7 7 5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Как истинные любители тенниса мы обожаем такие матчи! Сегодня мы с вами наблюдали настоящий пятисетовый триллер.

Карлос Алькарас выиграл у Зверева, пройдя через все круги ада. Он комфортно вёл 2:0 по сетам, и казалось, дело идёт к быстрой развязке. Но внезапно у него начались судороги.

Всё перевернулось. Саша, получив шанс, отыграл два сета. Алькарас просто выживал — играл на одной ноге, терпел и ждал, когда станет легче.

А потом случился тот самый пятый сет, ради которого мы и смотрим теннис. Зверев не только вёл с брейком — он подавал на матч. Но Карлос совершил невозможное. Он отыграл брейк, взяв подачу соперника с своего 18-го по счёту брейк-пойнта. После этого его уже было не остановить», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

