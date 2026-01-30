Скидки
Карлос Алькарас после победы над Зверевым на АО повторил празднование чемпиона Ф-1 Алонсо

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы в полуфинальном матче Australian Open – 2026 над немцем Александром Зверевым со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5 отпраздновал, повторив движение соотечественника и двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо.

Фото: Кадр из трансляции/Getty Images

В свои чемпионские сезоны в 2005 и 2006 году Алонсо, выступавший тогда за команду «Рено», регулярно праздновал победы на Гран-при, вставая на болид в такую позу.

После матча Алькарас выложил коллаж с празднованиями к себе в аккаунт в социальных сетях, подтвердив отсылку на гонщика.

Сейчас Фернандо является пилотом «Астон Мартин» и принимает участие в предсезонных тестах в Барселоне.

