Главная Теннис Новости

Меншик из-за травмы не сыграет за сборную Чехии в матче со Швецией на Кубке Дэвиса

Меншик из-за травмы не сыграет за сборную Чехии в матче со Швецией на Кубке Дэвиса
Комментарии

17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик сообщил, что не сможет принять участия в розыгрыше первого раунда Кубка Дэвиса – 2026 из-за травмы, из-за которой ему пришлось сняться с матча четвёртого круга Australian Open – 2026 с сербом Новаком Джоковичем.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 12:20 МСК
Якуб Меншик
17
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
Rt
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«После серии медицинских обследований было подтверждено, что травма мышцы живота потребует более длительного периода восстановления. По этой причине сегодня я сообщил капитану команды, что не смогу принять участия в предстоящем матче Кубка Дэвиса. Я очень расстроен, так как с нетерпением ждал выступления, но, к сожалению, к сроку встречи не успею полностью восстановиться. Я верю в успех команды, которую буду поддерживать на расстоянии, и уже с нетерпением жду следующего домашнего матча сборной осенью — на этот раз уже с моим участием», – написал Меншик в своём аккаунте в социальной сети Х.

В рамках розыгрыша Кубка Дэвиса – 2026 сборная Чехии проведёт встречу со Швецией в Йиглаве (Чехия) 7 и 8 февраля.

«Слишком большой риск». Меншик рассказал о причинах снятия с матча с Джоковичем на АО-2026
