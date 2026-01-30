«Ноле круто подтянул подачу!» Турсунов — о Джоковиче в матче с Синнером на AO

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о матче 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и четырёхкратного победителя мэйджоров итальянца Янника Синнера в полуфинале Australian Open — 2026.

«Пока смотрю деда с Янником фрагментами, но ощущение, что на брейкболах Новак подаёт преимущественно под право. Ну и, конечно, шокирующий приём на брейкболе от Синнера. Думаю, ещё не раз вспомнит этот момент. Ноле круто подтянул подачу за последние пару лет!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Джоковичем и Синнером.