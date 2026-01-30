Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ноле круто подтянул подачу!» Турсунов — о Джоковиче в матче с Синнером на AO

«Ноле круто подтянул подачу!» Турсунов — о Джоковиче в матче с Синнером на AO
Комментарии

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о матче 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и четырёхкратного победителя мэйджоров итальянца Янника Синнера в полуфинале Australian Open — 2026.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 6
6 		3 6 4 4
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Пока смотрю деда с Янником фрагментами, но ощущение, что на брейкболах Новак подаёт преимущественно под право. Ну и, конечно, шокирующий приём на брейкболе от Синнера. Думаю, ещё не раз вспомнит этот момент. Ноле круто подтянул подачу за последние пару лет!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Джоковичем и Синнером.

Материалы по теме
Джокович — в финале AO! Алькарас одержал героическую победу. LIVE!
Live
Джокович — в финале AO! Алькарас одержал героическую победу. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android