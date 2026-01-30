Рассел Кроу восхитился победой Алькараса над Зверевым в полуфинале Australian Open — 2026

Австралийский киноактёр и кинорежиссёр Рассел Кроу восхитился победой шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в полуфинальном матче Australian Open – 2026 над немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

«Карлос, невероятно...» — написал Кроу на своей странице в социальных сетях.

«Спасибо, босс», — ответил Алькарас.

Отметим, Кроу является большим фанатом тенниса. За титул на Открытом чемпионате Австралии – 2026 Карлос Алькарас поспорит с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.