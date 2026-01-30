Новак Джокович вышел в финал Australian Open, в пяти сетах обыграв Янника Синнера
Поделиться
24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале он обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|6
|6
|
|3
|6
|4
|4
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Поединок продлился 4 часа 9 минут. За это время Джокович выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Синнера 26 подач навылет, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 18.
В финале Открытого чемпионата Австралии Джокович сразится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее в пяти сетах одолел представителя Германии Александра Зверева.
Комментарии
- 30 января 2026
-
18:33
-
18:33
-
18:21
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:45
-
17:33
-
17:24
-
17:15
-
16:55
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
16:05
-
15:57
-
15:47
-
15:43
-
15:34
-
15:26
-
14:49
-
14:40
-
14:28
-
14:23
-
14:15
-
14:12
-
14:01
-
13:44
-
13:37
-
13:29
-
13:13
-
13:09
-
12:56