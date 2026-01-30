Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Янник Синнер, результат матча 30 января 2026, счет 3:2, полуфинал Australian Open

Новак Джокович вышел в финал Australian Open, в пяти сетах обыграв Янника Синнера
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале он обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 6
6 		3 6 4 4
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Поединок продлился 4 часа 9 минут. За это время Джокович выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Синнера 26 подач навылет, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 18.

В финале Открытого чемпионата Австралии Джокович сразится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее в пяти сетах одолел представителя Германии Александра Зверева.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Джокович — в финале AO! Алькарас одержал героическую победу. Как это было
Джокович — в финале AO! Алькарас одержал героическую победу. Как это было
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android