Джокович в матче с Синнером на Australian Open отыграл 16 брейк-пойнтов

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале Australian Open — 2026 отыграл 16 брейк-пойнтов. Больше он отыграл только в полуфинале с Энди Марреем в 2012 году в одном поединке Australian Open (114 встреч сыграно). Об этом сообщает OptaAce.

Сегодня, 30 января, он одолел действующего чемпиона соревнований итальянца Янника Синнера со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. В финале соревнований в Мельбурне он встретится с лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее в пяти сетах победил представителя Германии Александра Зверева. Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля.