Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович вышел в 11-й финал Australian Open в карьере

Новак Джокович вышел в 11-й финал Australian Open в карьере
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в 11-й финал Открытого чемпионата Австралии в карьере. Сегодня, 30 января, он обыграл действующего чемпиона соревнований итальянца Янника Синнера со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 6
6 		3 6 4 4
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Новак Джокович является 10-кратным чемпионом Australian Open. В этом году финале соревнований в Мельбурне он встретится с лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее в пяти сетах одолел представителя Германии Александра Зверева.

Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. В прошлогоднем финале победителем стал Янник Синнер, обыграв Александра Зверева.

Календарь Australian Open - 2026
Сетка Australian Open - 2026
Материалы по теме
Джокович — в финале AO! Алькарас одержал героическую победу. Как это было
Джокович — в финале AO! Алькарас одержал героическую победу. Как это было
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android