Новак Джокович вышел в 11-й финал Australian Open в карьере

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в 11-й финал Открытого чемпионата Австралии в карьере. Сегодня, 30 января, он обыграл действующего чемпиона соревнований итальянца Янника Синнера со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Новак Джокович является 10-кратным чемпионом Australian Open. В этом году финале соревнований в Мельбурне он встретится с лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее в пяти сетах одолел представителя Германии Александра Зверева.

Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. В прошлогоднем финале победителем стал Янник Синнер, обыграв Александра Зверева.