Новак Джокович поделился первыми эмоциями после драматичной победы над Синнером

Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. В матче за выход в финал он обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 6
6 		3 6 4 4
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Честно говоря, я сейчас не нахожу слов. О боже мой. Это кажется чем-то нереальным. Играли четыре часа. Вспоминаю, как в 2012 году я играл с Рафой в финале, который длился почти шесть часов. Уровень интенсивности и качества тенниса был чрезвычайно высок. Я знал, что это единственный способ выиграть у него сегодня. Он выиграл у меня последние пять матчей. У Янника был номер моего мобильного телефона, поэтому мне пришлось сменить его сегодня вечером (смеётся). Но шутки в сторону. Я поблагодарил его возле сетки за то, что он позволил мне хотя бы один раз выиграть за последние пару лет. Я испытываю к нему огромное уважение. Невероятный игрок, он доводит тебя до предела, что он и сделал сегодня вечером со мной. Так что он заслуживает бурных аплодисментов за свою игру», — сказал Джокович в интервью на корте.

