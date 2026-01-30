Скидки
Определились финалисты Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде

Определились финалисты Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде
Сегодня, 30 января, в Мельбурне завершились матчи стадии 1/2 финала мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парой финалистов турнира. В поединке за титул встретятся первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Теннис. Australian Open — 2026. Мужчины. Финал:

Карлос Алькарас (Испания) — Новак Джокович (Сербия).

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз. Киз проиграла Пегуле в четвёртом круге AO-2026.

