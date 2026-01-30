Определились финалисты Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде

Сегодня, 30 января, в Мельбурне завершились матчи стадии 1/2 финала мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парой финалистов турнира. В поединке за титул встретятся первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович.

Теннис. Australian Open — 2026. Мужчины. Финал:

Карлос Алькарас (Испания) — Новак Джокович (Сербия).

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз. Киз проиграла Пегуле в четвёртом круге AO-2026.