Определились финалисты Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде
Сегодня, 30 января, в Мельбурне завершились матчи стадии 1/2 финала мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парой финалистов турнира. В поединке за титул встретятся первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Теннис. Australian Open — 2026. Мужчины. Финал:
Карлос Алькарас (Испания) — Новак Джокович (Сербия).
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз. Киз проиграла Пегуле в четвёртом круге AO-2026.
